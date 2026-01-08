Diyarbakır'da İhtiyaç Sahibi Çocuklara Kış Yardımı - Son Dakika
Yerel

Diyarbakır'da İhtiyaç Sahibi Çocuklara Kış Yardımı

Diyarbakır'da İhtiyaç Sahibi Çocuklara Kış Yardımı
08.01.2026 10:47
Erdemliler Hareketi Derneği, bin kişiye bot ve mont dağıttı; ihtiyaç sahibine destek çağrısı yapıldı.

Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, ihtiyaç sahibi çocuklar ve özel bireylere bot ve mont yardımında bulundu.

Derneğin Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz'ın öncülüğünde, İyilik Engel Tanımaz gönüllü grubunun destekleriyle yürütülen çalışma kapsamında kent genelinde toplam bin kişiye mont ve ayakkabı yardımı ulaştırıldı.

Dar gelirli ailelerin çocukları, okul çağındaki öğrenciler ve özel gereksinimli bireyleri kapsayan yardım faaliyeti; önceden yapılan ihtiyaç tespitleri doğrultusunda planlı ve titiz bir şekilde gerçekleştirildi. Soğuk kış günlerinde hayata geçirilen bu destekle, yalnızca bedenlerin değil, gönüllerin de ısıtılması hedeflendi.

Kaymaz, bu faaliyetlerin geçici değil, yıllara yayılan bir gönül seferberliği olduğunu söyledi. İhtiyaç sahibi öğrencilere ellerinden geldiğince hediyelerini ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Kaymaz, "Buradan özellikle sivil toplum kuruluşlarına, Diyarbakırlı iş insanlarına ve siyasilerimize bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Lütfen hayırda yarışalım. Lütfen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına, kendi imkanlarımız ölçüsünde koşarak cevap verelim. Dost ve insan biriktirelim. Bu yardım faaliyetlerinde birbirimizi yalnız bırakmayalım. Biliyorsunuz ki biz birlikte Türkiye'yiz, birlikte güçlüyüz. Bu nedenle tüm iş insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve siyasilere çağrımı bir kez daha yinelemek istiyorum" dedi.

Diyarbakır'da son yılların en sert kışlarından birini yaşandığını kaydeden Kaymaz, "Son 50 yılın en ağır kış şartlarıyla karşı karşıyayız. Çocuklarımız üşümesin istedik. Bu düşünceyle birçok çocuğumuza ve gencimize bot ve mont başta olmak üzere kışlık ihtiyaçlarını karşılamak adına elimizden geleni yapmaya çalıştık. İçimizden geleni, gönlümüzden geçeni çocuklarımıza ulaştırmak; gönlümüzün sıcaklığının onları ısıtmasını istedik. Bu vesileyle herkesi duyarlı olmaya, bu hayır işlerinde yarışmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Sizin düşünceleriniz neler ?

