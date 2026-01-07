Diyarbakır'da Kablo Hırsızlığı Operasyonu

(DİYARBAKIR) - Kamuya ait altyapıda kullanılan kablolar ile iş yerlerinden kablo hırsızlığı yapanların yakalanmasına yönelik Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde farklı illerde kamuya ait altyapıda kullanılan kablolar ile bazı iş yerlerinden kablo çalanların tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 5 ilde 7 farklı adreste kablo hırsızlığı yapanların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ile çalıntı kablolar ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden H.D., E.S., R.Ç., V.D.,Y.D. ve M.G, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gözaltındaki diğer 8 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.