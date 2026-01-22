Diyarbakır'da Kar Yağışı ve Uçuş İptalleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Kar Yağışı ve Uçuş İptalleri

Diyarbakır\'da Kar Yağışı ve Uçuş İptalleri
22.01.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu, uçuşlar iptal edildi, kar temizleme çalışmaları başlatıldı.

DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile kent beyaza bürünürken, uçuşlar iptal edildi.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Yağış nedeniyle uçuşlar da iptal edildi. Bazı kırsal mahalle yollarında ulaşımda aksamalar yaşanırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent merkezi ve kırsal mahallelerde, Karayolları Müdürlüğü ekipleri ise şehirler arası yollarda kar temizleme çalışması başlattı. Esnaf Fahri Ateş, uzun süredir böyle bir yağışı görmediğini belirterek, "En son kar yağışları 2020 yılında yapmıştı. Bu yıl da bayağı güzel kar yağdı. iş yerimizin önünü temizliyoruz. Çiftçilerimiz de mutlu, biz de mutluyuz. Çok şükür" dedi.

METEOROLOJİDEN AÇIKLAMA

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Viranşehir, Ceylanpınar ve Siverek, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde 10 santimetre, Diyarbakır'ın kuzeyi, Kulp, Lice, Silvan, Hazro, Eğil, Kocaköy, Hani, Dicle, Ergani, Çermik ve Çüngüş, Batman, Siirt ve Şırnak'ta ise 20 santimetreye ulaşacak yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Açıklamada, yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Diyarbakır, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kar Yağışı ve Uçuş İptalleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
Kocaeli’de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı Kocaeli'de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Transfer için İstanbul’dalar Fenerbahçe’de sürpriz veda Transfer için İstanbul'dalar! Fenerbahçe'de sürpriz veda
Aç ve susuz bırakılan köpekler birbirini yedi Aç ve susuz bırakılan köpekler birbirini yedi
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı

19:40
Fenerbahçe ve Aston Villa’nın ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe ve Aston Villa'nın ilk 11'leri belli oldu
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
19:08
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı
Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 19:50:53. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kar Yağışı ve Uçuş İptalleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.