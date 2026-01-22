Diyarbakır\'da Kar Yağışı ve Uçuş İptalleri

DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile kent beyaza bürünürken, uçuşlar iptal edildi.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Yağış nedeniyle uçuşlar da iptal edildi. Bazı kırsal mahalle yollarında ulaşımda aksamalar yaşanırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent merkezi ve kırsal mahallelerde, Karayolları Müdürlüğü ekipleri ise şehirler arası yollarda kar temizleme çalışması başlattı. Esnaf Fahri Ateş, uzun süredir böyle bir yağışı görmediğini belirterek, "En son kar yağışları 2020 yılında yapmıştı. Bu yıl da bayağı güzel kar yağdı. iş yerimizin önünü temizliyoruz. Çiftçilerimiz de mutlu, biz de mutluyuz. Çok şükür" dedi.

METEOROLOJİDEN AÇIKLAMA

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Viranşehir, Ceylanpınar ve Siverek, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde 10 santimetre, Diyarbakır'ın kuzeyi, Kulp, Lice, Silvan, Hazro, Eğil, Kocaköy, Hani, Dicle, Ergani, Çermik ve Çüngüş, Batman, Siirt ve Şırnak'ta ise 20 santimetreye ulaşacak yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Açıklamada, yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.