Diyarbakır'da Karne Sevinci

16.01.2026 14:00
Diyarbakır'da 458 bin 207 öğrenci karne aldı, 15 günlük tatil başladı. Vali Zorluoğlu etkinlikteydi.

DİYARBAKIR'da yarı yıl tatilinde bin 743 okulda 458 bin 207 öğrenci karne aldı.

Kayapınar İlçesindeki Sezai Karakoç İlkokulu'nda eğitim gören 1'inci sınıflar, ilk kez karne almanın sevincini yaşadı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı çocuklara karnelerini dağıtırken, günün anısına da çeşitli hediyeler verdi. Vali Murat Zorluoğlu, "Diyarbakır ili genelinde bin 743 okulumuzda 458 bin 207 öğrencimiz karnelerini alıyorlar ve 15 günlük ara tatile giriyorlar. Ben bugün Diyarbakır'da sembolik de olsa öğrencilerimizin bu heyecanlı günlerine, karne sevinçlerine ortak olma adına, burada arkadaşlarımızla birlikte biraz önce birkaç sınıfta öğrencilerimize karnelerini verdik. Tabii değerli öğretmenlerimizle de bir araya geldik, sohbet etme imkanı bulduk. Bunlar İnşallah Türkiye Yüzyılı olarak değerlendirdiğimiz 21'inci Yüzyılda hedeflerimize ulaşma anlamında bizim için çok kıymetliler. Onların gayretleri ve fedakarlıklarıyla inşallah Türkiye 21'inci Yüzyılın parlayan ülkesi olacaktır. Buna gönülden inanıyoruz. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize 15 günlük süre içerisinde keyifli vakit geçirmelerini diliyoruz. İnşallah 15 gün sonra tekrar okullarımızda birlikte ders zilini çalarız" dedi.

Kaynak: DHA

