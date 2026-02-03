Diyarbakır\'da Kayıp Kadının Cesedi Bulundu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki kadının cesedi bulundu.

Kırsal Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk annesi Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışması bugün de devam etti.

AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri ve bazı kurumlardan personelin katılımıyla mahalle kırsalı, kayalık ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, dron, iz takip ve kadavra köpekleri kullanıldı.

Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin çalışması sonucu kadının cesedi, köye 2,5 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu.

Kılıç'ın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı Camisi'ne getirilen Kılıç'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Çınar'ın kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Nimet Kılıç, 21 Ocak saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için çalışma başlatmıştı.