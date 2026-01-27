Diyarbakır\'da Kayıp Şizofreni Hastası Aranıyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kayıp şizofreni hastası kadın, termal ve dron kameraları ile aranıyor.

Çınar'a bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan şizofreni hastası 2 çocuk annesi Nimet Kılıç (42), 22 Ocak sabahı saat 05.12'de evden ayrıldı. Eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köy çevresi ve sulak alanlarda Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), DÜ Arama Kurtarma, AFAD ekipleri ve kadavra köpeğinin de destek verdiği arama çalışmaları 6'ncı gününde de yoğun bir şekilde devam ediyor. Kayıp kadını arama çalışmalarında termal kamera ve dronlar da kullanılıyor. - DİYARBAKIR