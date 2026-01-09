Diyarbakır\'da Kaza Sonrası Sürücüler Kavga Etti

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaza yapan minibüs ve hafif ticari aracın sürücüleri kavga edince kelepçelenip karakola götürüldü.
Urfa Bulvarı'nda 34 NZU 712 plakalı hafif ticari araç ve 21 AH 023 plakalı minibüs, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Taraflar, kaza sonrası kavga edince durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Sürücüler, olay yerine sevk edilen trafik polisleri tarafında kelepçelenerek karakol polisine teslim edildi. Kaza sonrası yolda oluşan trafik, kontrollü şekilde sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
