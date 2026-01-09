Diyarbakır'da Kaza Sonrası Sürücüler Kavga Etti - Son Dakika
Diyarbakır'da Kaza Sonrası Sürücüler Kavga Etti

Diyarbakır'da Kaza Sonrası Sürücüler Kavga Etti
09.01.2026 16:01
Minibüs ve hafif ticari aracın sürücüleri kaza sonrası kavga edince kelepçelenip karakola götürüldü.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaza yapan minibüs ve hafif ticari aracın sürücüleri kavga edince kelepçelenip karakola götürüldü.

Urfa Bulvarı'nda 34 NZU 712 plakalı hafif ticari araç ve 21 AH 023 plakalı minibüs, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Taraflar, kaza sonrası kavga edince durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Sürücüler, olay yerine sevk edilen trafik polisleri tarafında kelepçelenerek karakol polisine teslim edildi. Kaza sonrası yolda oluşan trafik, kontrollü şekilde sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3-sayfa, Kavga, Kaza, Son Dakika

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3-sayfa, Kavga, Kaza, Son Dakika

Diyarbakır'da Kaza Sonrası Sürücüler Kavga Etti
