Diyarbakır'da kısıtlamadan muaf olanlar için 100 adet otobüs tahsis edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kısıtlamadan muaf olanlar için 100 adet otobüs tahsis edildi - Son Dakika

Diyarbakır'da kısıtlamadan muaf olanlar için 100 adet otobüs tahsis edildi

6 saat önce

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesiyle birlikte harekete geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, bünyesinde faaliyet yürüten toplu taşıma hizmetinde sokağa çıkma kısıtlamasında muafiyeti olan sağlık çalışanları ile diğer vatandaşların herhangi...

Diyarbakır'da kısıtlamadan muaf olanlar için 100 adet otobüs tahsis edildi, System.String[]

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesiyle birlikte harekete geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, bünyesinde faaliyet yürüten toplu taşıma hizmetinde sokağa çıkma kısıtlamasında muafiyeti olan sağlık çalışanları ile diğer vatandaşların herhangi bir mağduriyete mahal veremeden 100 otobüs tahsis edildiği belirtildi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye istinaden bugünden geçerli olmak üzere 26 Nisan 2020 pazar günü 24: 00 saatleri arasında aralarından Diyarbakır'ında olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Toplu ulaşım hizmetinde 17 güzergahta 32 otobüsün aktif olarak toplu taşıma hizmeti vereceği öğrenildi.


Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatları doğrultusunda kentte çalışmalarına aralıksız sürdürdüklerini belirten Ulaşım Daire Başkanlığı Koordinatörü Şevket Toprak, "Ulaşım Daire Başkanlığı Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü olarak 10 Şubat 2020 Pazartesi gününden itibaren Diyarbakır ilimiz bütün toplu taşıma araçları ve vatandaşlarımızın özel araçlarına kendi imkanlarımız ile dezenfekte işlemi yapmaktayız. Toplu taşıma hizmetimizin daha sağlıklı bir ortamda yapılması amaçlı otobüslerimize 20 Mart 2020 Cuma gününden itibaren el dezenfektanları montajı yapılarak toplu taşıma hizmetimizde ilklere imza attık. İçişleri Bakanlığımızın yayımlamış olduğu toplu taşıma araçlarından yüzde elli kapasite ile çalışma genelgesine istinaden araçlarımızda ayakta yolcu taşımayı yasaklayıp yolcu koltuklarımıza kuşak ve broşür ekleyerek her aracımızda koltuk sayısının yarısı kadar kapasite ile çalışma sistemimizi revize ettik. İçişleri Bakanlığımızın yayımlamış olduğu toplu taşıma araçlarından maskesiz binişin yasaklanmasın yolcularımıza günlük 12 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yapılmaya devam edilmektedir" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:25 Kaynak: İHA

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