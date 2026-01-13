Diyarbakır'da Kur'an Kursuna Sığınan Adam Öldürüldü

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da silahlı kavga sırasında Kur'an kursuna sığınan bir kişi, peşinden gelen husumetlilerin ateş açması sonucu hayatını kaybetti. Bir kişinin de yaralandığı olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Acun ile husumetli oldukları kişiler arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Acun, kavga sırasında olay yerine yakın Selahaddin-i El Eyyubi Kur'an Kursu'na sığındı. Ardından gelen husumetlileri, Acun ile birlikte kurs görevlisini silahla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Yasin Acun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucu saldırının şüphelisi 3 kişiyi gözaltına aldı.

Silahlı saldırı anı ise Kur'an kursunun güvenlik kamerasına yansıdı.