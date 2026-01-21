Diyarbakır\'da Lastikle Kış Eğlencesi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir kişi, aracın arkasına bağladığı lastikle karda kayak yaptı.

Son dönemlerin en çetin kış aylarının yaşandığı Diyarbakır'da renkli görüntüler de ortaya çıkıyor. Dicle ilçesinde kar üstüne kaymak isteyen bir kişi, otomobilin arkasına araç lastiği bağlayıp oturdu. Aracın bagaj kısmına da arkadaşını oturtan genç, karda kaydığı anları kayıt altına aldırdı. Genç, lastik üzerinde kaydığı sırada sokaktan geçerken arkadaşlarının kartopu saldırısına uğradı. O anlar renkli görüntüler oluşturdu. - DİYARBAKIR