Diyarbakır\'da Lise Öğrencisine Saldırı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 14 yaşındaki lise öğrencisi G.A., iki kız tarafından sokak ortasında saçlarından tutulup sürüklenerek darbedildi. Şiddet anlarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekti.

Olay, 22 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre G.A., yaklaşık iki yıl önce tartıştığı iki kızla sokakta karşılaştı. Taraflar arasında yeniden tartışma çıkınca iki şüpheli, genç kızı saçlarından çekip yere düşürdü ve yerde sürükleyerek darbetti. Bu sırada olay yerinde bulunan kızların erkek arkadaşları, saldırı anını cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

AİLE ŞİKAYET ETTİ, GÖZALTINA ALINDILAR

G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine iki şüpheli gözaltına alındı. Şiddet görüntülerini çeken ve paylaşan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.