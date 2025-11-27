Diyarbakır'da Lise Öğrencisine Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Lise Öğrencisine Saldırı

Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır\'da Lise Öğrencisine Saldırı
27.11.2025 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır\'da Lise Öğrencisine Saldırı
Haber Videosu

14 yaşındaki G.A., sokakta 2 kız tarafından darbedildi. Olay sosyal medyada paylaşıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 14 yaşındaki lise öğrencisi G.A., iki kız tarafından sokak ortasında saçlarından tutulup sürüklenerek darbedildi. Şiddet anlarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekti.

Olay, 22 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre G.A., yaklaşık iki yıl önce tartıştığı iki kızla sokakta karşılaştı. Taraflar arasında yeniden tartışma çıkınca iki şüpheli, genç kızı saçlarından çekip yere düşürdü ve yerde sürükleyerek darbetti. Bu sırada olay yerinde bulunan kızların erkek arkadaşları, saldırı anını cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

AİLE ŞİKAYET ETTİ, GÖZALTINA ALINDILAR

G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine iki şüpheli gözaltına alındı. Şiddet görüntülerini çeken ve paylaşan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Lise Öğrencisine Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarları deplasmana götüren şoför araç seyir halindeyken ayağa kalkıp oynadı Taraftarları deplasmana götüren şoför araç seyir halindeyken ayağa kalkıp oynadı
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı
O anlar viral oldu 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi Nedeni akıllara zarar 3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar
Karaborsa bilet satışına aracılık eden 5 siteye erişim engeli getirildi Karaborsa bilet satışına aracılık eden 5 siteye erişim engeli getirildi
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler
Adeta can pazarı Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

14:38
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı’na sunuldu 55 bin mahkum için tahliye yolu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu
14:30
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş’a hapis istemi
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi
14:26
CHP’li vekilden Murat Kurum’a tebrik: Bu bir başarı hikayesi, sizi kutluyorum
CHP'li vekilden Murat Kurum'a tebrik: Bu bir başarı hikayesi, sizi kutluyorum
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo’yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
14:00
AVM çalışanı kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı Kabinin altından...
AVM çalışanı kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı! Kabinin altından...
13:56
DEM Partili vekilin “Tecavüz“ iddiası Türkeş’in kızını küplere bindirdi
DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi
13:52
Papa 14. Leo’nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2025 15:46:54. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Lise Öğrencisine Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.