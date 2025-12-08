Diyarbakır'da Madde Bağımlılığı Paneli - Son Dakika
Diyarbakır'da Madde Bağımlılığı Paneli

08.12.2025 00:31
HÜDA PAR, Diyarbakır'da madde bağımlılığı ile mücadele paneli düzenledi, çözüm önerileri paylaşıldı.

Diyarbakır'da, HÜDA PAR tarafından "Madde Bağımlılığı Paneli" gerçekleştirildi.

Partinin Gençlik Politikaları Başkanlığınca merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panel, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Panelde, "Saha Çalışmaları ve Çözüm Önerilerimiz", "Madde Bağımlılığı ve Bağımlılıkla Mücadelede Sivil Toplumun Rolü", "Sokak Kültürü, Bağımlılık Riski ve Müdahale Modelleri" ve "Madde Bağımlılığının Aile Üzerindeki Yıkıcı Etkisi" başlıklı sunumlar yapıldı.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili ve Gençlik Politikaları Başkanı Faruk Dinç, uyuşturucunun çok tehlikeli olduğunu ve herkesi hedef aldığını belirtti.

Dinç, bu konunun çok önemli olduğunu ve parti olarak konuyu her zaman birinci gündem maddeleri haline getirdiklerini ifade etti.

Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalara dikkati çeken Dinç, "Bu konuda raporlar hazırladık. Saha araştırmaları yaptık, birebir uyuşturucu bağımlılarıyla görüşmeler sağladık. Çözüm önerilerimizi, ilgili bakanlık ve kurumlara iletmeye çalıştık. Uyuşturucuyla mücadele sadece bir kurumun üstesinden gelebileceği bir konu değil." dedi.

Uyuşturucu kullanım oranının düşürülmesi için herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getiren Dinç, şunları kaydetti:

"Gençlerin özellikle bu maddelere ulaşmaması gerekiyor. Uyuşturucu baronları, dağıtıcıları ve üreticilerine yönelik net müdahalelerin olması ve topyekun mücadele gerekiyor ve üst bir kurul oluşturulmalı."

Panel, panelistlerin katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

Programa, bazı kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve gençler katıldı.

Kaynak: AA

