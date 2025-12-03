Ne olduğunu anlamadı! Korkunç kaza kameralarda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Ne olduğunu anlamadı! Korkunç kaza kameralarda

Haberin Videosunu İzleyin
Ne olduğunu anlamadı! Korkunç kaza kameralarda
03.12.2025 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ne olduğunu anlamadı! Korkunç kaza kameralarda
Haber Videosu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir otomobilin çarptığı motokurye yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı motokurye hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motokurye yaralandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'daki korkunç kaza kameralara yansıdı. Olay, Kayapınar ilçesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde dönüş alan otomobil, karşı yönden gelen motokuryeye çarptı.

KORKUNÇ KAZA KAMERALARDA

Çarpmanın etkisi ile motokurye metrelerce savruldu. Çarpan araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, o anlar kameraya yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Kayapınar, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ne olduğunu anlamadı! Korkunç kaza kameralarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müstakil evde sır dolu olay İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi Müstakil evde sır dolu olay! İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi
Kıyamet alameti gibi olay Tek tek kıyıya vuruyorlar Kıyamet alameti gibi olay! Tek tek kıyıya vuruyorlar
Yer yerinden gerçekten de oynadı Uyanınca yatak odasını bu halde buldu Yer yerinden gerçekten de oynadı! Uyanınca yatak odasını bu halde buldu
Tüfekle oynarken kazara arkadaşını öldüren çocuk gözaltına alındı Tüfekle oynarken kazara arkadaşını öldüren çocuk gözaltına alındı
Yunanistan’da çiftçiler eylemde, İpsala Sınır Kapısı kapandı Yunanistan'da çiftçiler eylemde, İpsala Sınır Kapısı kapandı
Derbi sonunda stattan sekerek ayrılmıştı Yıldız ismin son durumu belli oldu Derbi sonunda stattan sekerek ayrılmıştı! Yıldız ismin son durumu belli oldu

19:28
İstanbul için sağanak yağış uyarısı Tarih belli oldu
İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Tarih belli oldu
19:18
Merih Demiral 3 yıllık imzayı attı
Merih Demiral 3 yıllık imzayı attı
19:10
Büyük sürpriz Emre Belözoğlu Süper Lig’e geri dönüyor
Büyük sürpriz! Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor
18:44
Borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül hakkında ev hapsi kararı verildi.
Borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül hakkında ev hapsi kararı verildi.
18:22
Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı
Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı
18:20
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2025 20:00:04. #7.12#
SON DAKİKA: Ne olduğunu anlamadı! Korkunç kaza kameralarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.