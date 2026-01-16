Diyarbakır'da Öğrencilere Karne Sevinci - Son Dakika
Diyarbakır'da Öğrencilere Karne Sevinci

Diyarbakır\'da Öğrencilere Karne Sevinci
16.01.2026 12:25
Diyarbakır'da 458 bin öğrenci karne alarak 15 günlük yarıyıl tatiline girdi. Vali Zorluoğlu mesaj verdi.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır genelinde 1743 okulda eğitim gören 458 bin 207 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Kayapınar ilçesindeki Sezai Karakoç İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Murat Zorluoğlu, "Huzur içinde başarılı bir dönemi geride bıraktık" dedi.

Diyarbakır'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 458 bin 207 öğrenci karne heyecanı yaşadı. 1743 okulda düzenlenen karne dağıtımıyla birlikte öğrenciler 15 günlük yarıyıl tatiline girdi.

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Sezai Karakoç İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı katıldı. Protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini verdi.

"Huzur içinde başarılı bir dönemi geride bıraktık"

Törende konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, eğitim öğretim döneminin huzur içerisinde tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

"Malum huzur içerisinde keyifli ve başarılı bir eğitim öğretim dönemini geride bırakmış olduk. Bugün itibarıyla Diyarbakır ili genelinde 1743 okulumuzda 458 bin 207 öğrencimiz karnelerini alıyorlar ve 15 günlük ara tatile giriyorlar. Ben bugün Diyarbakır'da sembolik de olsa öğrencilerimizin bu heyecanlı günlerine, karne sevinçlerine ortak olma adına buradayım. Arkadaşlarımızla birlikte biraz önce birkaç sınıfta öğrencilerimize karnelerini verdik. Çok keyifli bir gün bizim için de."

"Öğretmenlerimiz çok kıymetli"

Öğretmenlerin Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii değerli öğretmenlerimizle bir araya geldik, sohbet etme imkanı bulduk. Onlar inşallah Türkiye yüzyılı olarak nitelendirdiğimiz 21. yüzyılda hedeflerimize ulaşma anlamında bizim için çok kıymetliler. Onların gayretleri, fedakarlıklarıyla inşallah Türkiye 21. yüzyılın parlayan ülkesi olacaktır. Buna gönülden inanıyoruz."

Vali Zorluoğlu, öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller dileyerek, "Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bu 15 günlük süre içerisinde keyifli vakit geçirmelerini diliyoruz. İnşallah 15 gün sonra tekrar okullarımızda birlikte ders zilini çalarız" dedi.

Kaynak: ANKA

