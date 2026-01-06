Diyarbakır\'da Okulda Yangın

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki bir okulda yakılan soba, çatıya sıçradı. Öğrenciler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Bozçalı Mahallesi'nde 40 öğrencisi bulunan bir okulda sobadan çıkan kıvılcım çatıya sıçradı. Öğrenciler tahliye edilerek 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ve yaralanan olmazken, okulda hasar oluştu.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR