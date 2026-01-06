Diyarbakır'da Okulda Yangın - Son Dakika
Diyarbakır'da Okulda Yangın

06.01.2026 15:50
Çınar'daki okulda sobadan çıkan kıvılcım yangına neden oldu, öğrenciler tahliye edildi.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kırsal mahalledeki bir okulda yakılan sobadan çıkan kıvılcımın çatıya sıçramasıyla yangın çıktı. Okuldaki öğrenciler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Bozçalı Mahallesi'ndeki okulda öğle saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre, okulda yakılan sobadan çıkan kıvılcım çatıya sıçradı. Durumu fark eden görevliler öğrencileri okuldan çıkararak güvenli bölgeye aldı. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR (DHA

Kaynak: DHA

