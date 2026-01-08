Diyarbakır'da Okulda Yangın - Son Dakika
Diyarbakır'da Okulda Yangın

08.01.2026 12:09
Diyarbakır'da bir ilkokulda çıkan yangında 20 öğrenci güvenle tahliye edildi. Yangın söndürüldü.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kırsal mahalledeki ilkokulda bacada çıkan yangında sınıfı duman kapladı. Sınıfta eğitim gören 20 öğrenci, öğretmenleri tarafından tahliye edilirken, yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çınar ilçesinin kırsal Beşpınar Mahallesi'ndeki Beşpınar İlkokulu'nda soba borusunun geçtiği çatıdaki bacada, sabah saatlerinde yangın çıktı. Sınıfa duman sızdığını fark eden öğretmen Mehmet Kaplan, yaklaşık 20 öğrenciyi okul dışına çıkararak güvenli alana aldı. İhbarla okula itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Mahalle Muhtarı Abuzeyt Güzelgün, olay sırasında okulda taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin olmadığını belirterek, "Okulumuz taşımalı okul ama kar nedeniyle bu sabah sadece bizim köyün çocukları okuldaydı Yaklaşık 20 öğrenci vardı. Öğretmen olayı fark edince çocukları hemen dışarı çıkardı. İtfaiye de zamanında müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Mehmet hocaya teşekkür ediyorum" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. )

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

