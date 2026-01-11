Diyarbakır\'da Otelde Yangın: 10 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde otelde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi.
Cami Kebir Mahallesi'nde gece otelin 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 10 kişiye sağlık görevlilerince müdahale edildi.
Yangın, otelde hasara neden oldu.
