Diyarbakır'da Patlayıcı Atıldı - Son Dakika
Diyarbakır'da Patlayıcı Atıldı

25.01.2026 23:19
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü önüne atılan el yapımı patlayıcı hasar vermedi, failler aranıyor.

DİYARBAKIR İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldı. Olayda herhangi bir hasar oluşmadı.

Olay, akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yolda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen yüzleri maskeli 2 şüpheli tarafından yola el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. EYP'nin infilak etmesiyle şüpheliler, ara sokaklara kaçarak uzaklaştı. Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, EYP'nin herhangi bir hasara yol açmadığı tespit edildi. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Konu ile ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada, "25.01.2026 günü saat 20.15 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğümüz Ana Hizmet Binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştır. Yapılan ilk incelemede, olayın ardından yüzleri maskeli 2 şahsın olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtıkları tespit edilmiştir. Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA
