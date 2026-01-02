Diyarbakır'da Pompalı Tüfekle Cinayet - Son Dakika
Diyarbakır'da Pompalı Tüfekle Cinayet

02.01.2026 23:39
Husumet nedeniyle T.A., Sinan K.'yi pompalı tüfekle öldürdü, şüpheli yakalandı.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, - DİYARBAKIR'da T.A., sitenin bahçesinde husumetlisi Sinan K.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. T.A., iddiaya göre site bahçesinde husumetlisi Sinan K.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boynuna isabet saçmalarla ağır yaralanan Sinan K., ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli T.A., polis ekipleri tarafından olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakalandı.

Cinayet şüphelisini emniyette sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güvenlik, Olaylar, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

