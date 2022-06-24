Diyarbakır'da Şehit Olan Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç Eskişehir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

ÖZGE ZAİM

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un cenazesi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Şehidin annesi Melihat Arduç, "O dağlar yıkılsın inşallah, benim çocuğumu mahvettiler. Bir tanem benim, güzel yavrum, benim yavrum daha küçüktü. Bir tanem ben ölseydim keşke" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Oğuzhan Arduç için bugün Eskişehir'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sadi Erbil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan ve Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arsan Kabukçuoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, şehidin annesi Melihat Arduç, eşi Pembegül Arduç, şehidin kardeşleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit oğlunun fotoğrafını öpen ve asker selamı veren Melihat Arduç, tabuta sarılarak, " Oğlum, beni bıraktın ama hakkımı sana helal ettim. Dik durmak istiyorum" diyerek gözyaşı döktü. Şehir Ardıç'ın 8 ay önce evlendiği eşi Pembegül Arduç ise ağlamayacağını ve dik duracağını belirterek uzun süre şehit eşinin tabutuna sarıldı. Reşadiye Camii'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılınan Oğuzhan Arduç'un cenazesi, askerlerin omuzunda top arabasına kadar taşındı.

Burada şehidin annesi Melihat Arduç, "O dağlar yıkılsın inşallah, benim çocuğumu mahvettiler. Bir tanem benim, güzel yavrum, benim yavrum daha küçüktü. Bir tanem ben ölseydim keşke" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Top arabasıyla cenaze aracına kadar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarıyla taşınan Arduç'un cenazesi, Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.