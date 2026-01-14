Diyarbakır\'da Silahlı Saldırı: 4 Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Bağcılar Mahallesi'ndeki bir Kur'an kursuna çocuğunu getiren Yasin Acun'un ölümüne ve kursun güvenlik görevlisi O.Ç'nin (35) yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - DİYARBAKIR