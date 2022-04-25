Diyarbakır'da taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

25.04.2022 13:13
Diyarbakır'da taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarından aşağı düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarından aşağı düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sur ilçesi İyaz Bin Ganem Caddesi Kavşağında gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 AAF 249 plakalı otomobil sürücüsü kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp tarlaya düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yaralılar sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde yaralılardan Yeter Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Nihat K.,M.S.K, N.K ile R.K ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin arından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza yapanların bir yakınlarının taziyesinden döndükleri öğrenildi. 4 çocuk annesi Yeter Çiçek'in cenazesi ise otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Diyarbakır'da taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Diyarbakır'da taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

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Diyarbakır, Kaza, Sur, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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