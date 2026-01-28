DİYARBAKIR'da fazla yük taşıdığı görülen ve devrilme tehlikesi olan kereste yüklü TIR, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda dün akşam saatlerinde kereste yüklü 34 BE 424 plakalı TIR, fazla yük taşıdığı için devrilme tehlikesi geçirdi. O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Diğer yandan diğer sürücülerin olası bir kazaya karşı takip mesafesini korudukları görüldü.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Tehlikeli Yük Taşınan TIR - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?