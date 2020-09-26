Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe üzerine darbe vuruluyor - Son Dakika

Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe üzerine darbe vuruluyor

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen Yıldırım-7 Operasyonunda terör örgütünün finans kaynağına darbe vuruldu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen Yıldırım-7 Operasyonunda terör örgütünün finans kaynağına darbe vuruldu. Operasyonda 1 ton 7024 kilogram esrar maddesi ile 587 bin 704 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından BTÖ ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında; Lice ilçesi Birlik köyü, Kılaraş komu, Şakan mezrası, Miaran komu kırsalında icrasına başlanılan Narko-Terörizmle mücadele operasyonunun başarı ile tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda; 1 ton 184 kilogramı toz, 540 kilogramı kubar halde olmak üzere toplam 1 ton 724 kilogram esrar maddesi, 587 bin 704 kök kenevir bitkisi ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiş, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiş, ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narkoterörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

(Hacı Güneş - Muhsin Taş/İHA)

Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe üzerine darbe vuruluyor
Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe üzerine darbe vuruluyor
Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe üzerine darbe vuruluyor
Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe üzerine darbe vuruluyor

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, Finans, Darbe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 15:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe üzerine darbe vuruluyor - Son Dakika

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