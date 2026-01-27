Diyarbakır\'da Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 olay meydana gelirken 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Aramalarda 2.5 kilo esrar maddesi, 100 gram kokain ele geçirildi. - DİYARBAKIR
