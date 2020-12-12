Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı
12.12.2020 16:03
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, polis ekiplerince yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, polis ekiplerince yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ergani Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığını tespit etti. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda yasa dışı bahis oynadıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İş yerinde arama yapan ekipler, yasa dışı bahis oynatılan bilgisayar ve cep telefonlara el koydu.
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