Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, polis ekiplerince yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ergani Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığını tespit etti. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda yasa dışı bahis oynadıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İş yerinde arama yapan ekipler, yasa dışı bahis oynatılan bilgisayar ve cep telefonlara el koydu.