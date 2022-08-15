Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe: 28 milyon 553 bin 274 kök uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe: 28 milyon 553 bin 274 kök uyuşturucu madde ele geçirildi

15.08.2022 12:25
Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe: 28 milyon 553 bin 274 kök uyuşturucu madde ele geçirildi

Diyarbakır'da yürütülen Eren-Abluka narko-terör operasyonlarında terörün finans kaynağına büyük darbe indirildi.

Diyarbakır'da yürütülen Eren-Abluka narko-terör operasyonlarında terörün finans kaynağına büyük darbe indirildi. Milyonlarca kök, tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklama göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan yasadışı uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların tespiti ile kenevir ekili tarlaların hasat edilmeden tespit ve imha edilmesi maksadıyla; Eren-Abluka Narko-Terör operasyonları icra edilmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, "15 Haziran-15 Ağustos tarihlerinde Diyarbakır il genelinde yapılan başarılı operasyonlar çerçevesinde 27 milyon 49 bin 774 kök kenevir bitkisi, 1 milyon 503 bin 500 kök skunk bitkisi, 2 ton 240 bin kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, 142 şüpheli hakkında adli işlem yapılarak 16 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Komutanlığımızca; kenevir ekili tarlaların hasat edilmeden önce tespit ve imha edilmesi, yasadışı uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanların tespiti ile uyuşturucu maddenin sorumluluk bölgemizden çıkışının engellenmesi maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe: 28 milyon 553 bin 274 kök uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe: 28 milyon 553 bin 274 kök uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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