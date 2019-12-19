Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Amak-ı Hayal" oyununu Ordu'da sahneleyecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, 'Amak-ı Hayal' oyununu Ordu'da sahneleyecek - Son Dakika

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Amak-ı Hayal" oyununu Ordu'da sahneleyecek

6 saat önce

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Amak-ı Hayal" adlı eseri Ordulu izleyicilerin beğenisine sunacak.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu,

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Amak-ı Hayal" adlı eseri Ordulu izleyicilerin beğenisine sunacak.


Ahmed Hilmi'nin yazdığı, Dursun Gürlek'in Türkçeye çevirdiği, Ahmet Açıkgöz'ün oyunlaştırdığı, İpek Atagün Gezener'in yönettiği oyunda çok sayıda oyuncu rol alıyor.


Tek perdelik oyunun dekor tasarımını Özge Akarsu, kostüm tasarımını Deniz Çağrı Bilgili, ışık tasarımını ise Osman Uzgören üstleniyor.


"Amak-ı Hayal", Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 21 Aralık Cumartesi günü ise 14.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:39 Kaynak: AA
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