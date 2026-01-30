Diyarbakır Hastanesinde Bıçaklı Kavga

Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, acildeki hasta ve yakınları panik yaşadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kavgaya hastanedeki jandarma ekipleri müdahale ederken, yaralanan kişi tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
