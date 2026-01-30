Diyarbakır Hastanesinde Bıçaklı Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır Hastanesinde Bıçaklı Kavga

Diyarbakır Hastanesinde Bıçaklı Kavga
30.01.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, inceleme başladı.

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, tekmeli ve yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, acildeki hasta ve yakınları panik yaşadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kavgaya hastanedeki jandarma ekipleri müdahale ederken, yaralanan kişi tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Yaşargil, Diyarbakır, İnceleme, Güvenlik, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Hastanesinde Bıçaklı Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:28
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:30
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 11:43:49. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Hastanesinde Bıçaklı Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.