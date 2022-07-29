Diyarbakır'da baraj inşaatında hidrojen sülfür tüpü patladı: 18 işçi zehirlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da baraj inşaatında hidrojen sülfür tüpü patladı: 18 işçi zehirlendi

29.07.2022 22:50
Diyarbakır'da baraj inşaatında hidrojen sülfür tüpü patladı: 18 işçi zehirlendi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraj inşaatında hidrojen sülfür tüpünün patlaması sonucu 18 işçi zehirlendi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraj inşaatında hidrojen sülfür tüpünün patlaması sonucu 18 işçi zehirlendi.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Babakaya Mahallesi'nde baraj ve hidroelektrik santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde hidrojen sülfür tüpü patladı. Baraj inşaatında çalışan 18 işçi gazdan etkilenerek zehirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Çalışma alanından alınan işçiler Silvan Dr. Aziz Yusufoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğünden 5 kişilik Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibinin gaz ölçümü için bölgeye gönderildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da baraj inşaatında hidrojen sülfür tüpü patladı: 18 işçi zehirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da baraj inşaatında hidrojen sülfür tüpü patladı: 18 işçi zehirlendi - Son Dakika
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