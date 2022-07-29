Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Babakaya Mahallesi'nde baraj ve hidroelektrik santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde hidrojen sülfür tüpü patladı. Baraj inşaatında çalışan 18 işçi gazdan etkilenerek zehirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Çalışma alanından alınan işçiler Silvan Dr. Aziz Yusufoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğünden 5 kişilik Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibinin gaz ölçümü için bölgeye gönderildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da baraj inşaatında hidrojen sülfür tüpü patladı: 18 işçi zehirlendi - Son Dakika

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