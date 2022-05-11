Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında ünlü mankenlerle defile - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın tarihi mekanlarında aralarında ünlü mankenlerin de olduğu bir defile gerçekleştirildi. Defilenin ardından hazırlanacak klip, 50 ülke televizyonunda yayınlanacak.

Valiliğin ev sahipliğinde, Türk tekstil ürünlerinin dünyaya pazarlanması amacıyla kentin tarihi mekanlarında ünlü mankenlerle defile yapıldı. Aralarında, Tülin Şahin ve Demet Şener'in de olduğu 25 mankenin tarihi On Gözlü Köprü, Keçi Burcu ve Cemil Paşa Konağı'nda gerçekleştirdiği defilenin ardından güvercin uçuruldu. Defile ile ilgili hazırlanacak klibin, 50 ülke televizyonlarında gösterileceği ve Diyarbakır'ın turizmine önemli katkı sunacağı belirtildi. Projeyi yürüten modacı Hikmet Eraslan, daha önce Doğubayazıt ve Kapadokya'da da böyle defileler düzenlediklerini ve beğeni topladıklarını belirterek, "Şimdi de memleketim diye adlandırabileceğim Diyarbakır'da aynı etkiyi yaratmak istiyorum. Çünkü, Diyarbakır turizmiyle, sanayisiyle gelişebilmesi için bundan sonra bu tür etkinliklere ihtiyaç duyuyor. Diyarbakır'ın moral ve motivasyonunu artırmak istiyoruz" dedi.