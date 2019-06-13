Son Dakika Haberleri: DİYARBAKIR Kamyonet, minibüse çarptı 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

DİYARBAKIR Kamyonet, minibüse çarptı 4 yaralı

1 saat önce

Kamyonet, minibüse çarptı 4 yaralıDiyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, önünde ilerleyen minibüse arkadan çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

Kamyonet, minibüse çarptı 4 yaralı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, önünde ilerleyen minibüse arkadan çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah Yenişehir'in Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 BN 860 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen plakası alınamayan minibüse arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan 4 kişi araçta sıkışarak yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışanları çıkardı. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
DİYARBAKIR Kamyonet, minibüse çarptı 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:23 Kaynak: DHA
Yenişehir, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırıkkale'de zincirleme kaza: 2 ölü, 17 yaralı (2) Takla atan taksiden araç sürücüsü burnu bile kanamadan çıktı Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü Köpek kuduz çıktı, köy 6 ay boyunca karantinaya alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 13:05:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DİYARBAKIR Kamyonet, minibüse çarptı 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]