Diyarbakır Karla Beyazlandı

TARİHİ MEKANLARDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Diyarbakır'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile kentin tarihi mekanları beyaza büründü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları, Hazreti Süleyman yerleşkesi, Kurşunlu Cami, Hevsel Bahçeleri ve 10 gözlü köprü gibi kentin tarihi ve kültürel mekanlarında fotoğraflık görüntüler oluştu.
Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,
