Diyarbakır Valiliğinden CHP Hazro İlçe Başkanı'nın evine baskın yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Diyarbakır Valiliğinden CHP Hazro İlçe Başkanı'nın evine baskın yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama

12.03.2021 21:43
Diyarbakır Valiliğinden CHP Hazro İlçe Başkanı'nın evine baskın yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama, System.String[]

Diyarbakır Valiliğince, CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel'in evine baskın yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Diyarbakır Valiliğince, CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel'in evine baskın yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında CHP Hazro İlçe Başkanı ve yakınlarının ikametlerine baskın yapıldığı ve aile fertlerine kötü muamelede bulunulduğu şeklinde iddiaların yer aldığının görülmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Hazro ilçesinde 11 Mart'ta 22.00 sularında 3 farklı adreste yüklü miktarda patlayıcı madde ve otomatik silah bulunduğunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildiği bildirilen açıklamada, ihbarın gereği için Hazro İlçe Emniyet Amirliğine iletildiği kaydedildi.

İhbara konu adreslerden birinde ikamet eden ve ihbar içeriğinde adı geçen E.D. hakkında "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" suçundan farklı tarihlerde işlem yapıldığı ve E.D'nin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda terör nitelikli silahın ele geçilmesi nedeniyle oluşan kuvvetli şüphe doğrultusunda günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında verilen arama kararına istinaden ihbara konu 3 farklı adrese gidildiği aktarıldı.

E.D'nin Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ikametinde 02.10 sularında yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı, ihbara konu diğer iki adresin bulunduğu Bahçe Mahallesi İncel Apartmanı'ndaki U.İ'nin ikameti ve ihbarda geçen diğer adrese 02.45 sularında gidildiği bildirildi.

İkametlerden birinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındığı belirtilen açıklamada, ihbarda adı geçen U.İ'nin ikametine arama işlemi amacıyla girilmek istenildiğinde, U.İ'nin elinde bıçakla görevlilere mukavemet etmesi üzerine bıçağı bırakması yönünde ihtarlarda bulunulduğu, yapılan ihtarlara uymaması nedeniyle kendisine ve personele zarar vermesini engellemek amacıyla orantılı güç kullanılarak U.İ'nin kontrol altına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"U.İ'nin ikametinde arama yapıldığı esnada aynı katta bulunan ve CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel'e ait olduğu anlaşılan ikametin kapısının açılması üzerine bu ikamete de kontrol ve görüşme amaçlı girilmiş, bilahare ikametten çıkılmıştır. Arama izni olmadan ikamete girilmesi iddialarıyla ilgili gerekli soruşturma süreci başlatılmıştır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Diyarbakır Valiliği, Hisarcık, Hazro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Valiliğinden CHP Hazro İlçe Başkanı'nın evine baskın yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türk sinemasına iz bırakan usta yönetmen Ertem Göreç yaşamını yitirdi Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısından dolayı hiç kimse ölmedi Aykut Kocaman, Demba Ba'nın yedek kalmasına ilişkin soruya sinirlendi Vedat Milor'dan 'utandıran' patso itirafı Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 yendiği maçta pas rekoru kırdı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı
CHP'den Erdoğan'ın duyurduğu Ekonomi Reform Paketi'ne ilk yorum: 19 yıllık AK Parti yönetiminin 23. paketi CHP'den Erdoğan'ın duyurduğu Ekonomi Reform Paketi'ne ilk yorum: 19 yıllık AK Parti yönetiminin 23. paketi         
22:37
Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir için Barcelona harekete geçti Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir için Barcelona harekete geçti         
22:27
Yunan kanalının FETÖ skandalına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Vahim bir gelişmedir Yunan kanalının FETÖ skandalına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Vahim bir gelişmedir         
22:02
Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketine itiraz var Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketine itiraz var         
21:42
Tırın 20 aracı biçtiği zincirleme kazada yaralı kurtulan sürücü o anları anlattı Tırın 20 aracı biçtiği zincirleme kazada yaralı kurtulan sürücü o anları anlattı         
21:17
Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi         
20:59
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı         
18:01
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 23:02:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır Valiliğinden CHP Hazro İlçe Başkanı'nın evine baskın yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei