Diyarbakır Valiliğinden CHP Hazro İlçe Başkanı'nın evine baskın yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Diyarbakır Valiliğince, CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel'in evine baskın yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında CHP Hazro İlçe Başkanı ve yakınlarının ikametlerine baskın yapıldığı ve aile fertlerine kötü muamelede bulunulduğu şeklinde iddiaların yer aldığının görülmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Hazro ilçesinde 11 Mart'ta 22.00 sularında 3 farklı adreste yüklü miktarda patlayıcı madde ve otomatik silah bulunduğunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildiği bildirilen açıklamada, ihbarın gereği için Hazro İlçe Emniyet Amirliğine iletildiği kaydedildi.

İhbara konu adreslerden birinde ikamet eden ve ihbar içeriğinde adı geçen E.D. hakkında "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" suçundan farklı tarihlerde işlem yapıldığı ve E.D'nin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda terör nitelikli silahın ele geçilmesi nedeniyle oluşan kuvvetli şüphe doğrultusunda günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında verilen arama kararına istinaden ihbara konu 3 farklı adrese gidildiği aktarıldı.

E.D'nin Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ikametinde 02.10 sularında yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı, ihbara konu diğer iki adresin bulunduğu Bahçe Mahallesi İncel Apartmanı'ndaki U.İ'nin ikameti ve ihbarda geçen diğer adrese 02.45 sularında gidildiği bildirildi.

İkametlerden birinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındığı belirtilen açıklamada, ihbarda adı geçen U.İ'nin ikametine arama işlemi amacıyla girilmek istenildiğinde, U.İ'nin elinde bıçakla görevlilere mukavemet etmesi üzerine bıçağı bırakması yönünde ihtarlarda bulunulduğu, yapılan ihtarlara uymaması nedeniyle kendisine ve personele zarar vermesini engellemek amacıyla orantılı güç kullanılarak U.İ'nin kontrol altına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"U.İ'nin ikametinde arama yapıldığı esnada aynı katta bulunan ve CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel'e ait olduğu anlaşılan ikametin kapısının açılması üzerine bu ikamete de kontrol ve görüşme amaçlı girilmiş, bilahare ikametten çıkılmıştır. Arama izni olmadan ikamete girilmesi iddialarıyla ilgili gerekli soruşturma süreci başlatılmıştır."