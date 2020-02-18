Diyarbakırlı "kitap doktoru"nun 45 yıllık meslek aşkı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakırlı 'kitap doktoru'nun 45 yıllık meslek aşkı - Son Dakika

Diyarbakırlı "kitap doktoru"nun 45 yıllık meslek aşkı

6 saat önce

Diyarbakır'da yıpranan kitaplar, 45 yıllık cilt ustası Mehmet Sıddık Arslan'ın elinde adeta yeniden hayat buluyor.

Diyarbakırlı

Diyarbakır'da yıpranan kitaplar, 45 yıllık cilt ustası Mehmet Sıddık Arslan'ın elinde adeta yeniden hayat buluyor.

Tarihi Sur ilçesinde doğup büyüyen Arslan, 15 yaşında başladığı bu meslekte yıllarca çıraklık yaptı.

Meslekte kendisini geliştiren ve usta olan Arslan, tarihi Ulu Cami karşısında açtığı 10 metrekarelik dükkanında eskiyen kitapları ciltleyip yenileyerek, okuyucu ile buluşturuyor.

Bugüne kadar onlarca çırak yetiştiren Arslan, teknolojik gelişmelere rağmen kitaplara duyduğu aşk ile mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

"Kitap kokusunu almadan duramıyorum"

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte bu mesleğe çok fazla rağbet olduğunu ancak teknolojik gelişmelerden sonra bu işi yapanların sayısının günden güne azaldığını söyledi.

Yıpranmış kitapları onarmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Arslan, "Eski Kur'an-ı Kerim geliyor, eksik yaprakları tamamlıyorum. Çok yıpranmış kitapları onarıp, ciltliyorum. Kitap kokusunu almadan duramıyorum, işimi severek yapıyorum. Bazı kitapları toparlamak için iki saat uğraşıyorum." diye konuştu.

"Eskiden talep çoktu. O dönemde tarihi ve okul kitapları ile ansiklopediler çok geliyordu. Bazen gece yarısına kadar çalışıyorduk, yetiştiremiyorduk. İyi para kazanıyorduk." diyen Arslan, bu nedenle geçmişte mesleğe ilginin de yüksek olduğunu aktardı.

Arslan, "On binlerce kitap ciltledik. O günleri çok arıyoruz." dedi.

Onlarca çırak yetiştirdiğini anlatan Arslan, "Mücellitlik (ciltçilik) tamamen el emeğidir. Şimdi işimiz büyük şehirlerde teknolojik cihazlarla yapılıyor. Binlerce kitabı tek seferde ciltliyorlar. Onlar teknolojiyle çalışıyor, bizim yaptığımız ise el emeğidir." dedi.

Arslan, eski kitapları yenilemenin büyük haz verdiğini belirterek, "Yıpranmış, okunmayacak durumdaki kitapları onarmak hoşuma gidiyor. Kendimi kitap doktoru olarak görüyorum. Nasıl bir hasta doktora gittiğinde iyileşince doktor mutlu oluyorsa ben de öyle mutlu oluyorum." ifadesini kullandı.

Mehmet Sıddık, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

6 yıl sonra PKK'dan kaçıp gelen oğluna ilk sözleri, büyük takdir topladı: Türk adaletine güven
Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt: Lozan'ı okumak kafi 12 yıl hapis cezası olan eski belediye başkanı, sahte kimlikle yakalandı Dolgu yaptıran genç kızın dudakları şişince doktoruna 250 bin TL'lik dava açtı

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 18:41:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakırlı "kitap doktoru"nun 45 yıllık meslek aşkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]