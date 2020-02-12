Dizi oyuncuları kadın kooperatifleri sergisini gezdi - Son Dakika
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Dizi oyuncuları kadın kooperatifleri sergisini gezdi

6 saat önce

Adana'da çekimleri süren "Ramo" adlı dizinin kadın oyuncuları, kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

Dizi oyuncuları kadın kooperatifleri sergisini gezdi, System.String[]

Adana'da çekimleri süren "Ramo" adlı dizinin kadın oyuncuları, kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.


13 kadın kooperatifinin katılımıyla kentteki bir otelde "Birlikte üretim, birlikte büyüme" sloganıyla 10 Şubat'ta sergi açıldı. Bir televizyon kanalında yayınlanan "Ramo" adlı dizisinin oyuncuları İdil Fırat, Efsane Odağ ve Leyla Kader İlhan da sergiyi ziyaret etti. Kadın oyuncular, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan ve Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz'den kentteki kadın kooperatifleri ve yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ürünleri inceleyen oyuncular, sergiyi açan kadınlara el emeklerinden dolayı teşekkür etti.


Leyla Kader İlhan, serginin çok güzel olduğunu belirtti. İdil Fırat da sergideki bir takım değerler üzerine de emek verildiğini kaydetti. Efsane Odağ ise kadınların emekleriyle ortaya çıkardıkları ürünleri gezip görmekten büyük keyif aldığını, bu ürünlerin sonrasında satışa sunulacağını bilmenin de kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.


Vali Yardımcı Huriye Küpeli Kan, kadın oyunculara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. 10 Şubat'ta açılan sergi bugün sona erecek. - ADANA

İdil Fırat, Şubat, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:54 Kaynak: İHA
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