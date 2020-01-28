Djokovic yarı finalde Federer'in rakibi oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Djokovic yarı finalde Federer'in rakibi oldu - Son Dakika Spor

Djokovic yarı finalde Federer'in rakibi oldu

6 saat önce

Avustralya Açık'ta Novak Djokovic, Milos Raonic'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Djokovic yarı finalde Federer'in rakibi oldu, System.String[]

Avustralya Açık'ta Novak Djokovic, Milos Raonic'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Sırp raket, Roger Federer ile finale çıkmak için karşılaşacak.


Detaylar geliyor...

Novak Djokoviç, Milos Raonic, Avustralya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:23 
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