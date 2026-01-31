DMO'dan Intraket Açıklaması - Son Dakika
DMO'dan Intraket Açıklaması

31.01.2026 17:19
DMO, Burdur Hastanesi'ndeki intraketin kendileriyle ilişkili olmadığını açıkladı.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, Burdur Devlet Hastanesinde kullanılan bir "intraket"in DMO aracılığıyla temin edildiği iddialarının doğru olmadığını, olayın Sağlık Market sistemiyle doğrudan ilişkilendirilmesinin teknik ve idari açıdan yanlış olduğunu bildirildi.

DMO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir gazete haberine dikkat çekilerek tıbbi malzeme temin süreçlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Burdur Devlet Hastanesinde kullanılan bir "intraket"in DMO aracılığıyla temin edildiğine ilişkin iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Sağlık Market sisteminin tıbbi malzemelerin kalite, güvenlik ve mevzuata uygunluk esasları çerçevesinde tedarik edilmesini sağlamak üzere oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, sistemin merkezi olarak izlenen, sürekli denetlenen ve gerektiğinde hızlı müdahale imkanı bulunan bir tedarik ve kontrol mekanizması olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu sisteme Temmuz 2023 itibarıyla dahil edilen tüm ürünlerin aktif sahada görev yapan ve alanında yetkin sağlık profesyonelleri tarafından teknik yeterlilik, klinik kullanım güvenliği ve mevzuat uygunluğu açısından değerlendirildiği ve onaylanmayan hiçbir ürünün sistemde aktif hale getirilmediği ifade edildi.

"Değerlendirme süreçleri yetkili birimler tarafından titizlikle yürütülmektedir"

Sisteme dahil edilen ürünlerin, kullanım süreci boyunca merkezden sürekli izlendiği, sahadan gelen bildirimlerin anlık olarak takip edildiği ve herhangi bir olumsuzluk tespiti halinde ivedilikle gerekli adımın atıldığı belirtilen açıklamada, "Bu yapı sayesinde Sağlık Market üzerinden tedarik edilen ürünlerde ciddi kalite sorunlarının yaşanma ihtimali son derece düşüktür. Nitekim, mevzuat gereği yapılan muayeneler sonucunda Sağlık Market kaynaklı ürünlerin yüzde 99,6 oranında uygun bulunduğu görülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, buna rağmen Sağlık Market üzerinden tedarik edilen ürünle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda, yetkili otorite olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldığı vurgulandı.

Uygunsuzluğu tespit edilen ürünler hakkında piyasadan çekme, kullanımın durdurulması, idari yaptırım ve diğer mevzuat hükümleri gecikmeksizin uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basında yer alan habere konu yazıda bahsedilen ürün, kesinlikle Devlet Malzeme Ofisi tarafından temin edilmemiş olup ilgili sağlık tesisince piyasadan tedariki sağlanmıştır. Nedeni bilinmemekle birlikte haberi yapan muhabirin kurumumuzu yıpratma gayretine anlam veremiyoruz. Bu kapsamda, olayın Sağlık Market sistemiyle doğrudan ilişkilendirilmesi teknik ve idari açıdan doğru olmayıp, gerekli inceleme ve değerlendirme süreçleri yetkili birimler tarafından titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: AA

