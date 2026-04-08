Doç. Dr. Yavuz Dizdar: "Sağlıklı beslenme sadece ne yediğimizle ilgili değil"

08.04.2026 09:10
Yavuz Dizdar, Haberler.com ekranlarında katıldığı programda modern beslenme alışkanlıklarını, gıda güvenliğini ve doğru bilinen yanlışları bilimsel çerçevede değerlendirdi.

MODERN GIDA ÜRETİMİ MERCEK ALTINDA

Haberler.com’da Meltem Şarkışlalı’nın sunduğu programda konuşan Dizdar, endüstriyel gıda üretim süreçlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Katkı maddeleri, antibiyotik kullanımı ve tarım ilaçlarının sofralara yansıyan sonuçlarını ele alan Dizdar, beslenmenin yalnızca tüketim değil üretim süreciyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR MASAYA YATIRILDI

Programda “kanser şekerle beslenir mi?”, “patates zararlı mı?”, “meyve tüketimi ne kadar doğru?” ve “tavuk eti güvenilir mi?” gibi sıkça tartışılan konular da ele alındı. Ev yapımı yoğurdun önemine değinen Dizdar, doğal ve katkısız beslenmenin altını çizdi.

BİLİNÇLİ TÜKETİM VURGUSU

Bağırsak sağlığı, glüten ve laktoz intoleransı gibi başlıklara da değinilen Yavuz Dizdar, modern beslenme alışkanlıklarının uzun vadeli etkilerine dikkat çekerek sağlıklı yaşam için doğru bilgiye ulaşmanın ve bilinçli tüketimin kritik rol oynadığını ifade etti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
