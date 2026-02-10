Dodik'in Lobi Sözleşmesi Açığa Çıktı - Son Dakika
Dodik'in Lobi Sözleşmesi Açığa Çıktı

10.02.2026 18:56
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı, Dodik'in bağımsızlık ve seçimleri engellemek için lobi yaptığını açıkladı.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) görevden alınan eski Başkan Milorad Dodik ve ona yakın yetkililerin, eski bir İsrail istihbarat mensubuyla lobicilik faaliyeti için anlaşarak, RS'nin bağımsızlığı, RS'de seçimlerin yapılmaması ve Yüksek Temsilcilik Ofisi'nin (OHR) kapatılması için sözleşme yaptığını açıkladı.

Konakovic basına yaptığı açıklamada, RS'de Dodik'e yakın yetkililerin, Eylül 2025'te Kanada'daki "Dickens & Madson" adlı lobi şirketiyle sözleşme imzaladığını belirterek, söz konusu belgeleri gazetecilerle paylaştı.

Dışişleri Bakanı Konakovic, lobi şirketinin başında İran doğumlu, eski İsrail istihbarat görevlisi Ari Ben-Menashe isimli kişinin bulunduğunu aktararak, 4 milyon dolarlık sözleşme yapıldığını kaydetti.

Sözleşmede lobi faaliyetleri ve hedeflerin açıkça belirtildiğini dile getiren Konakovic, "3 milyon dolar ödenmiş ve 1 milyon dolar ödemesi kalmış. Sözleşmede Dodik'in imzası bulunmuyor, imza yakın çalışma arkadaşlarına ait. Dodik bugüne kadar hedeflerini siyasi söylemlerle anlatıyordu. Bu kez her şey yazılı, imzalanmış, ABD'de kayıt altına alınmış ve yayımlanmış durumda." diye konuştu.

Konakovic, sözleşmede ana hedef olarak ABD Başkanı Donald Trump nezdinde lobi yapılmasının yer aldığını, bu kapsamda RS'nin Bosna Hersek'ten ayrılarak bağımsızlığının sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Belgede RS'de seçimlerin yapılmaması, OHR'nin kapatılması ve Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in görev süresinin sona erdirilmesine yönelik girişimlerin de yer aldığını söyleyen Konakovic, sözleşmenin RS adına Mladen Filipovic tarafından imzalandığını belirtti.

Konakovic, sözleşmede ayrıca Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme organize edilmeye çalışıldığı bilgisinin de yer aldığını kaydederek, söz konusu belge hakkında devlet kurumlarını göreve çağırdı.

Dodik, 29 Ocak'ta İsrail'i ve 7 Şubat'ta ABD'yi ziyaret etmiş, iki ziyaretinde de RS'nin bağımsızlığı iddiasını gündeme getirdiğini açıklamıştı.

Dodik'in ayrılıkçı söylemleri ve görevden alınma süreci

Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Dodik, ülkede 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan OHR ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı.

Dodik liderliğindeki, RS Ulusal Meclisi (NSRS), Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Schmidt'in kararlarının, Resmi Gazete'de yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

İhtiyaç durumunda yasa çıkarabilecek yetkiye sahip olan Schmidt ise Dodik'in bu ayrılıkçı adımlarını kabul etmemiş ve NSRS'de alınan kararları iptal etmişti.

Dodik'in, "RS, Bosna Hersek'ten ayrılır" söylemleriyle ayrılıkçı tavrını sürdürmesi üzerine hakkında "OHR kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle iddianame hazırlanmış ve hapis cezası talep edilmişti.

Aralık 2023'te başlayan dava süreci kapsamında Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verilmiş, Bosna Hersek Mahkemesi de 1 yıl hapsi para cezasına çevirmişti.

Bosna Hersek Seçim Komisyonu (CIK), 6 yıl siyasi yasak cezası verilen Dodik'i oybirliğiyle Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden almıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, Son Dakika

