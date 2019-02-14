Dof Robotics Atrax'a Damga Vurdu

Türk mühendislerinin geliştirdiği tamamı yerli ve milli teknolojileri Avrupa, Asya ve Amerika'ya ihraç eden DOF Robotics, ödüllü ürünü Hurricane 360'ı Eğlence–Etkinlik, Park–Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı ATRAX'da sergiliyor.

Fuarın ilgi odağı oldu

İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl yedincisi gerçekleşen fuarda DOF Robotics, yüzde yüz Türk yazılımı olan, CES'ten "Arttırılmış Sanal Gerçeklik" kategorisinde İnovasyon Ödülü ve IAAPA "En İyi Ürün" ödüllerini alan Hurricane 360 VR'ı sergiledi. Fuara damga vuran DOF Robotics, Robotik teknoloji sektörüne büyük yenilik getiren, 7'inci eksen olarak, kendi etrafında 360 derece dönen Hurricane 360 VR'ı İstanbul'da Türk Halkı ile buluşturuyor.

Sektörün önde gelenleri bu fuarda…

Eğlence, park ve rekreasyon sektöründe fuar boşluğunu dolduran ATRAX, bu yıl yedinci kez gerçekleştirildi. Eğlence endüstrisindeki son yenilikleri, teknolojileri, ürün ve projeleri sektör profesyonelleri ve yatırımcılarla buluşturdu. Hurricane 360 VR'ı bu kez ATRAX'da Türk Halkı ile buluşturmaktan dolayı oldukça gururlu ve mutlu olduklarını söyleyen DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, "DOF Robotics olarak dünyanın 50 ülkesinde ihracat yapıyoruz. Geliştirdiğimiz eşsiz yazılımlarla eğlence sektörüne bu güne kadar birçok ürün kazandırdık. Bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.