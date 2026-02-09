Doğa Derneği'nden Limanağzı için Acil Önlem Çağrısı

(ANKARA)-Doğa Derneği, birden fazla koruma statüsüne sahip olmasına rağmen izinsiz yapılaşmaya maruz kalan Kaş-Kekova'daki Limanağzı için acil önlem çağrısı yaptı.

Doğa Derneği, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kekova Önemli Doğa Alanı (ÖDA) içinde yer alan Limanağzı'nda, onaylı plan ve izinler olmadan yürütülen yapılaşma faaliyetlerine dikkati çekti. Alanda zeytinliklerin tahrip edilmesi, tarla düzenleme ve sahile paralel yolların açılması gibi müdahalelerin Zeytincilik Kanunu ve doğa koruma mevzuatını ihlal ettiğini belirten dernek, tüm faaliyetlerin durdurulmasını, acil denetim yapılmasını ve koruma kurullarının devreye girmesini talep ediyor.