Doğa Koleji İnegöl Kampüsü'nde Eğitim Değerlendirmesi

19.01.2026 15:33
Doğa Koleji yöneticileri, Bursa İnegöl Kampüsü'nde eğitim kalitesini yerinde inceledi.

Doğa Koleji yöneticileri, kurumun eğitim vizyonu ve kalite standartlarını yerinde değerlendirmek üzere Bursa İnegöl Kampüsü'nü ziyaret etti.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Kılanç ve Eğitim Direktörü Çiğdem Mollaibrahimoğlu'nun gerçekleştirdiği ziyarette, mevcut akademik uygulamalar, öğretim süreçleri ve eğitim programlarının sahadaki karşılığı incelendi.

Ziyaret kapsamında öğretim programlarının uygulanışı, akademik hedefler, öğretmen gelişim süreçleri ve öğrenci odaklı eğitim modeli ele alınırken, kampüsün eğitim kalitesi ve kurumsal standartlarla uyumu değerlendirildi. Yöneticiler, sınıf içi etkileşimleri ve eğitim ortamlarını da gözlemleyerek öğrencilerin yarıyıl karne heyecanına ortak oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kılanç, Bursa İnegöl Kampüsü'nün, kurumun eğitim vizyonunu sahada güçlü biçimde uygulayan ve akademik yapısı oturmuş kampüslerden biri olduğunu belirtti.

Kılanç, "Bu ziyaret, mevcut güçlü yapıyı daha da ileri taşımak ve tüm kampüslerimizde benimsediğimiz ortak eğitim standartlarını sahada birlikte güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilirken, öğrencilerimizin karne heyecanına da ortak olduk." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Eğitim Direktörü Mollaibrahimoğlu da kampüste gözlemledikleri akademik yapının, planlı öğretim süreçleri, öğretmenlerin pedagojik yetkinliği ve öğrenci merkezli yaklaşımıyla Doğa Koleji'nin eğitim anlayışını sahada tutarlı biçimde yansıttığını kaydetti.

Mollaibrahimoğlu, "Eğitimde sürdürülebilir kalite, bu yaklaşımın günlük eğitim pratiğine etkin şekilde yansımasıyla mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

