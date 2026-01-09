Doğa Koleji'nde Zorbalık Semineri - Son Dakika
Doğa Koleji'nde Zorbalık Semineri

09.01.2026 15:16
Doğa Koleji, zorbalık ve çocukların ruhsal dayanıklılığını ele alan bir program düzenledi.

Doğa Koleji, akran zorbalığı, siber zorbalık ve çocukların ruhsal dayanıklılığı konularını ele almak amacıyla "Türkiye'nin Doğa'sında Eğitim Vizyonu" programını gerçekleştirdi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Kılanç ve Eğitim Direktörü Çiğdem Mollaibrahimoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, aile, okul ve toplumun ortak sorumluluğu değerlendirildi.

Açıklamada programdaki görüşlerine yer verilen Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, akran zorbalığına ilişkin tanım kirliliğine dikkati çekerek, tek seferlik çatışmaların ya da anlık agresif davranışların zorbalık olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Baltaş, zorbalığın kasıt, süreklilik ve hedefte ısrar kriterleriyle ele alınması gerektiğini, siber zorbalıkta ise paylaşımların kalıcılığı nedeniyle tekrarlama boyutunun farklılaştığını anlattı.

Empati gelişiminin zorbalıkla mücadelede kilit rol oynadığını vurgulayan Baltaş, çocukların akran etki alanına girdiklerinde yetişkin söylemlerinin etkisinin azaldığını, bu nedenle empati becerisinin erken yaşlardan itibaren desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Baltaş, çocukların haklarının farkında olduklarını ancak sorumluluk boyutunun yeterince ele alınmadığını, dayanıklılığın hak-sorumluluk dengesi kurulan ve empatiyle desteklenen ortamlarda geliştiğini ifade etti.

Çocukların yaşına uygun sorumluluklar almasının, öz yeterlilik duygusunu güçlendirdiğine değinen Prof. Dr. Acar Baltaş, şu tavsiyelerde bulundu:

"Küçük yaştan itibaren çocuğunuzun yapabileceği hiçbir şeyi, onun adına siz yapmayın. Sorumluluklarımızdan biri, karşımızdakini incitmemektir. Çocukların yanında Türkiye ile ilgili olumsuz konuşmayın. Hiçbir bitki, kendi toprağının dışında tam potansiyeline ulaşamaz, insan hep kendi kökünün olduğu yeri arar."

"Zorbalık çevrenin sessiz kaldığı durumlarda güçleniyor"

Kıdemli araştırmacı Dr. Suzet Tanya Lereya da empatiyi toplumsal bir refleks olarak ele alarak, zorbalığın çevrenin sessiz kaldığı durumlarda güçlendiğini aktardı.

Zorbalığa maruz kalan çocuklarda iki risk grubuna işaret eden Lereya, ev içi şiddetin normalleştiği veya aşırı korumacı ebeveynlik yaklaşımıyla büyüyen çocukların bu durumdan daha fazla etkilenebildiğini vurguladı.

Siber zorbalıkta anonimlik etkisine değinen Lereya, ailelerin uyku ve iştah değişimleri, içe kapanma, telefon kullanımını gizleme gibi göstergelere dikkat etmesi gerektiğine değindi.

"Eğitim anlayışımızın merkezinde bütüncül gelişim yer alıyor"

Programın ardından değerlendirmede bulunan Burak Kılanç, Doğa Koleji'nin eğitim anlayışının merkezinde öğrencinin bütüncül gelişiminin yer aldığını kaydetti.

Kılanç, eğitimi yalnızca akademik başarıyla sınırlamayan bir yaklaşımı benimsediklerini aktararak, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra ruhsal, duygusal ve sosyal gelişimlerini de merkeze alan bütüncül yaklaşımımızla eğitim ekosistemine değer katan içerikler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

