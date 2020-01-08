Doğa Rutkay "Hadi şu soğukta içimiz ısınsın biraz" - Son Dakika
Son Dakika Magazin Doğa Rutkay 'Hadi şu soğukta içimiz ısınsın biraz' - Son Dakika Magazin

Doğa Rutkay "Hadi şu soğukta içimiz ısınsın biraz"

6 saat önce

Sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaşan Rutkay, altına bu notu düştü: Hadi şu soğukta içimiz ısınsın biraz.On aylıklardı burada.

Doğa Rutkay

Sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaşan Rutkay, altına bu notu düştü:


Hadi şu soğukta içimiz ısınsın biraz.


On aylıklardı burada.


İlk kez tüylü tuhaf bir oyuncakla karşılaşmaları.


Rutkay'ın bayaa koca adam gibi tiksinme haraketine bakınO?


Piraye daha ılımlı yaklaşmıştı ama oğlanın korkup tamamen uzaklaşmasını istememiştim.


Ve sevdirmeyi başarmıştım.


Her gün bir keşif..


Biz nasıl yönlendirirsek nasıl tepki vermelerini onlara anlatırsak işler daha da kolaylaşıyor.


Her şeyi anlatarak tarif ederek üşenmeden sabırla oya gibi işlemek bence ebeveynlik


Korkuyu öfkeyi bile tarif etmek, yol göstermek bence böyle küçük ayrıntılarla mucizeye dönüşüyor..


Sevgi ve emek ve sabır.


Sonuç böyle ...


"cici cici maymun cici"

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yeni stoper hamlesi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı: Comolli istifa
Wanda Nara, Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı Ronaldo'nun kaslı fotoğrafı sosyal medyayı yıktı geçti İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
01:41 Ünlü oyuncu Kenan Ece çikolatacı oldu - Son Dakika Magazin
23:11 Prens Harry ve Meghan Markle'dan dikkat çeken karar - Son Dakika Magazin
21:41 Güzel çift birlikte reklam filminde oynayacak! - Son Dakika Magazin
21:18 Çukur'a bomba transfer! 'Çivi' karakterini ünlü oyuncu canlandıracak! - Son Dakika Magazin
19:41 Dilay Korkmaz'ın alışveriş turu - Son Dakika Magazin
19:32 +18 film yıldızı Lisa Ann neden emekli olduğunu itiraf etti! Sektörün kirli yüzünü anlattı - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 02:18:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğa Rutkay "Hadi şu soğukta içimiz ısınsın biraz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]