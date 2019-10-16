Son Dakika Haberleri: Doğa sporcuları, İncekaya Kalderası'nı gezdi
Son Dakika Güncel Doğa sporcuları, İncekaya Kalderası'nı gezdi

Doğa sporcuları, İncekaya Kalderası'nı gezdi

24 dakika önce

VADİ Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Por köyündeki İncekaya Kalderası'nı gezdi.

Doğa sporcuları, İncekaya Kalderası'nı gezdi, System.String[]

VADİ Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Por köyündeki İncekaya Kalderası'nı gezdi. Kulüp üyeleri, tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmek için her hafta geziler düzenlediklerini söyledi.

Van Gölü Havzası'nın en güzel koylarından olan, Tatvan'a bağlı Por köyündeki İncekaya Kalderası, sadece doğal güzelliğiyle değil Urartular döneminden kalma çok katlı kaya evleriyle de ilgi çekiyor. Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerine dikkat çekmek için her hafta geziler düzenleyen kulüp üyeleri, Por köyüne de gidip, gezdikleri yerleri fotoğrafladı. 130 doğa sporcusu, Urartular'dan kalma çok katlı kaya evlerini, mağaraları ve kaleyi gezdi.Kulüp Başkanı Ömer Demez, her hafta sonu doğa harikası yerleri keşfettiklerini belirterek, "Doğamızda canlı bırakmayan acımasız avcılara, tarihi dokuyu yerle bir eden define avcılarına, doğaya çöp bırakan, kirleten, tahrip edenlere karşı söyleyecek sözümüz var. 'Doğa hepimizin ortak alanıdır, bütün canlıların ortak evidir'. Bu amaçla duyarlılık oluşturmayı ama en önemlisi bu gezilerimizde Van Gölü kirliliğine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Her şeyden önce bilinç oluşturmak, farkındalık yaratmak gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.


Van Gölü, Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:15 Kaynak: DHA
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