Son Dakika Haberleri: Doğa Tutkunları Soğuklarda Yiyecek Bulamayan Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Doğa Tutkunları Soğuklarda Yiyecek Bulamayan Sokak Hayvanlarını Unutmadı

1 saat önce

Doğa tutkunları soğuklarda yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını unutmadı Tokat'ta kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını doğa tutkunları unutmadı.

Doğa tutkunları soğuklarda yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını unutmadı
Tokat'ta kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını doğa tutkunları unutmadı.

TOKAT - Tokat'ta kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını doğa tutkunları unutmadı.
Tokat sebze hali arkasında bulunan 3.5 dönümlük arazisinde 150'nin üzerinde köpeğe bakan hayvansever Davut Göksel Eker'e Tokat extreme off road kulübü destek verdi. "Doğayı sev, hayvanları koru" projesi kapsamında yaklaşık 150 sokak köpeğe mama yardımı yapıldı. Toex Off Road Klup Başkanı Serkan Özcan, kışın bu çetin günlerinde hayvanların aç kaldığını ve hatta telef olduklarını kaydetti. Bu kapsamda doğa dostu sporcular olarak bu tür faaliyetleri sürekli yaptıklarını ifade eden Özcan, off road gezilerinde de arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlara yiyecek yardımı yaptıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:50 Kaynak: İHA

Tokat, Genel
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