Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte

25.01.2026 14:29
Spot doğal gazda referans fiyat 14.217 lira, işlem hacmi ise 2.389.845 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 217 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 389 bin 845 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 973 bin 629 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 217 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 169 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 927 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 506 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 299 milyon 837 bin 929 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 300 milyon 12 bin 378 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi

15:26
