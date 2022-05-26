Doğal gaza kablolu düzenek kurarak binayı havaya uçuracaklardı! Kadının boşanma aşamasında olduğu kocası ile yanındaki oğlu gözaltına alındı - Son Dakika
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Doğal gaza kablolu düzenek kurarak binayı havaya uçuracaklardı! Kadının boşanma aşamasında olduğu kocası ile yanındaki oğlu gözaltına alındı

26.05.2022 11:27

Bursa'da bir evden gelen doğal gaz kokusu sonrası komşular ihbarda bulundu. Kokunun geldiği daireye giren ekipler, elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurulduğunu ve doğalgaz vanalarının açık bırakıldığını ortaya çıkardı. Evde yaşayan kadının sağlık durumunda herhangi bir soruna rastlanmazken doğal gaz düzeneği kurup evi havaya uçurmak istediği iddia edilen kadının boşanma aşamasında olduğu kocası ile yanındaki oğlu gözaltına alındı.

Dün saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sinan Dede Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, kocasıyla boşanma aşamasında olan N.T.'nin yaşadığı evde komşuları yoğun şekilde doğal gaz kokusu geldiğini fark etti.

Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak

EKİPLER KABLOLU DÜZENEK BULDU

Şüpheli durumun ihbar hattına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk önce binanın doğal gazı ve elektriğini kesilerek vatandaşları tahliye etti. Ardından N.T.'ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, evin kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğal gaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti. Düzenek uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi.

Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak

KOCASI VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.'nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T. (34)'yi olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. Soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürerken N.T.'nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Doğalgaz, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğal gaza kablolu düzenek kurarak binayı havaya uçuracaklardı! Kadının boşanma aşamasında olduğu kocası ile yanındaki oğlu gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Doğal gaza kablolu düzenek kurarak binayı havaya uçuracaklardı! Kadının boşanma aşamasında olduğu kocası ile yanındaki oğlu gözaltına alındı
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SON DAKİKA: Doğal gaza kablolu düzenek kurarak binayı havaya uçuracaklardı! Kadının boşanma aşamasında olduğu kocası ile yanındaki oğlu gözaltına alındı - Son Dakika
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