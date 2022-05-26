Doğal gaza kablolu düzenek kurarak binayı havaya uçuracaklardı! Kadının boşanma aşamasında olduğu kocası ile yanındaki oğlu gözaltına alındı

Dün saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sinan Dede Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, kocasıyla boşanma aşamasında olan N.T.'nin yaşadığı evde komşuları yoğun şekilde doğal gaz kokusu geldiğini fark etti.

EKİPLER KABLOLU DÜZENEK BULDU

Şüpheli durumun ihbar hattına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk önce binanın doğal gazı ve elektriğini kesilerek vatandaşları tahliye etti. Ardından N.T.'ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, evin kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğal gaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti. Düzenek uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi.

KOCASI VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.'nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T. (34)'yi olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. Soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürerken N.T.'nin durumun iyi olduğu öğrenildi.